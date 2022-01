¡La multiplica por cero! Magaly Medina regresó de su viaje por Europa tras varias semanas de vacaciones. Y es que la conductora anunció que regresa a la pantalla de ATV el lunes 31 de enero. Sin embargo, no pudo dejar de pronunciarse sobre las últimas declaraciones que tuvo Andrea Llosa sobre su persona.

Todo quedó al descubierto en una reciente entrevista que dio la periodista de espectáculos, donde dijo que junto a su equipo, viene preparando un programa de infarto para su regreso en este 2022.

“El equipo ya está chambeando, muy calladitos, sin hacer mucho aspaviento, como siempre. Por eso, ni bien bajé del avión (estuvo en Suiza y España de vacaciones con su esposo) no he parado, mañana sigo chambeando y también tengo que grabar contenido para redes y viajar en la noche”, comenzó diciendo.

Asimismo, la popular ‘Urraca’ resaltó la gran labor de sus reporteros, quienes no miran a otras producciones de ATV, como la de Andrea Llosa, quien hace algunos días opinó sobre ella en sus redes sociales.

“Desde que empecé en ATV, hace 26 años, mi equipo y yo fuimos una isla, no nos interesa el resto o una persona en especial, lo que haga o deje de hacer el resto nos interesa dos pepinos. Además, yo no le voy a contestar ni a Juliana ni Andrea ni a ‘Perico de los palotes’. Yo escojo a mis enemigos, ellos no me escogen a mí. Si alguien necesita un poco de publicidad y referirse a mí para llamar la atención de la prensa, no es mi caso, no voy a contestar”, agregó para Trome.

