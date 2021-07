La periodista Magaly Medina hizo una fuerte comparación entre el embarazo de Natalie Vértiz y el de Maricarmen Marín, luego de que dijera que pareciera que en Mujeres al Mando trataran de explotar comercialmente su gestación.

Magaly Medina indicó que Natalie Vértiz sí podría decir con justa razón que ella es la reina, la princesa. “Ella bien podría decir yo soy la reina. Ha sido miss y con más derecho que Maricarmen podría decir yo soy la reina, yo soy princesa”.

Además resaltó que Natalie Vértiz es una mamá moderna. “Es una mujer moderna que trabaja, hace entrevistas, sale con su pancita. Hasta el momento no la he visto cambiando pañales en televisión, estar dando clases de cómo hacer el biberón, ni nada por el estilo. Lo que ella hace es lo que hace cualquier mujer embarazada, porque estar embarazada no es una enfermedad”.

Agregó que a Maricarmen Marín ni se le nota la pancita, pero ya lo explota comercialmente. “Ni siquiera se le nota la pancita; pero ya están todos los días haciendo una especie de telenovela, por capítulos, del embarazo. Hoy día era aprender a cambiar pañales, hacer la leche y ayer fue ... alguién le regaló unos guantes de box”.

VIDEOS RECOMENDADOS

¿Luciana Fuster se casa? Su amigo genera revuelo con foto - OJO

TE PUEDE INTERESAR