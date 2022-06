Magaly Medina afiló su lengua contra su colega de ATV, Andrea Llosa, quien acaba de estrenar su programa ‘Mujeres Poderosas’ y teniendo como primeras invitada a la siempre polémica Yahaira Plasencia.

La popular ‘Urraca’ expresó su fastidio porque ahora su ‘compañera’ está haciendo también farándula, invadiendo su terreno profesional. Dijo que, incluso, el programa ‘Andrea’ también se esfuerza por hacer temas de espectáculos.

“No sé si era para publicitar sus entrevistas porque a ella (a Andrea) toda la vida le ha encantado hacer farándula. Hoy día mismo pasó todo su programa de ADN, la pasó haciendo farándula. O sea, ustedes van a tener dos programas de farándula‚ el de Andrea y el mío... comenzaremos a hacer ADN’s pues y a traer a todas las mujeres golpeadas del país, para ver si les resolvemos realmente los problemas”, fueron sus dardos.

Magaly Medina cree que Andrea Llosa quiso “lavarle la cara” a Yahaira

“Nos ponen a la antítesis de lo que es una mujer poderosa. Hubieran hecho el programa ‘mujeres toxicas’ ya allí nadie se iba a quejar”, comentó Magaly Medina.

La presentadora de ‘Magaly TV La Firme’ también se indignó con las preguntas de Llosa sobre la infidelidad de Yahaira hacia Jefferson Farfán. “Encima un desconocimiento y una ignorancia sobre toda la historia de esta chica. ‘¿Lo de la infidelidad fue cierto o no?’ (la imita) ¡No, pues chiquita, un poco revísate el Valor de la Verdad, revísate los programas de espectáculos, averigua un poco y sabrás que esa no era la pregunta (...) hasta había chats de conversaciones, comprobado y todo y la pregunta del año fue ¿lo de la infidelidad fue cierto o no? Ay querer lavarle la cara a la Yahaira esta alturas... Me rio de ese empoderamiento, del empoderamiento que algunas quieren hacer pasar, no nos den gato por liebre, zapatero a tus zapatos, ¿verdad?”; sentenció.

