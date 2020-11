Magaly Medina decidió utilizar unos minutos de su programa para revelar la indignación que siente como peruana al saber la crisis política que vivimos a raíz de la vacancia del expresidente Martín Vizcarra.

“Que miedo me da toda esta sensación de caos que existe en el país. Que miedo ver a tanto peruano enfrentado con otro peruano. Que miedo la situación en la que nos han puestos los congresistas”, comenzó diciendo.

“¿Saben lo que me da más miedo? Que esta solución sea más grave que la enfermedad... Ojalá no nos dejen con el tesoro público en nada. Ojalá que en estos pocos meses no se desate esa angurria por agarrar dosis de poder y dejarnos peor de lo que nos dejaron”, agregó.

Para finalizar, la popular ‘Urraca’ aseveró que los gobernantes que actualmente tiene el Perú, no son dignos de tener esos puestos.

“Se llega al Congreso no para ayudar a la ciudadanía, sino para ver sus propios intereses mezquinos. Este país no se merece los gobernantes que tienen. Así estamos pisoteando los derechos humanos”, expresó la conductora muy molesta.

