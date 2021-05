¡Fuertes declaraciones! Magaly Medina se mostró bastante molesta e indignada con los calificativos que tuvo Janet Barboza con Edson Dávila, más conocido como ‘Giselo’.

Y es que la popular ‘Rulitos’ dijo esta mañana en “América Hoy” que el bailarín era “arroz quemado”, haciendo referencia a su orientación sexual.

“Esa señora que está de relleno y solo sirve para que se burlen de ella, a veces tiene frases desafortunadas, es que desconoce lo que es hacer un programa en vivo”, comenzó diciendo la popular ‘Urraca’.

“Ese tratamiento discriminatorio que sufrió Edson, el Giselo, que dicho sea de paso que me parece el más gracioso, el que pone la auténtica personalidad a las mañanas (...) Es que no es fina, ella es una chabacana, está acostumbrada a botar cualquier tipo de pachotada. Giselo no tenía que soportar ese tipo de cosas”, agregó bastante molesta.

