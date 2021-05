Toño Centella fue interceptado en exclusiva por las cámaras de “Magaly TV, la firme” cuando se encontraba saliendo de grabar un sketch para el programa “JB en ATV”.

Y es que el cantante fue consultado por la supuesta reconciliación con su aún esposa Johanna Rodríguez, quien recordemos le fue infiel con un integrante de la orquesta salsera Zaperoko.

“No nos hemos reconciliado, esas son las palabras de ustedes contra la mía. Ustedes sigan especulando, que yo sé mi verdad y ella también”, comenzó diciendo muy escueto.

“Yo no tengo vergüenza de nada (de haber perdonado una infidelidad). Sigan especulando no más... Yo no voy a decir nada, de mi vida privada no voy a decir nada”, agregó tajantemente.

En ese sentido, la popular ‘Urraca’ cuestionó la actitud de negación que tuvo el chichero, pues las imágenes han dejado ver otra historia completamente diferente a lo que él cuenta.

“No pueden decirnos a nosotros que es mentira, porque las imágenes hablan por si solas, Toño Centella por Dios. Creo que quiere llevarnos la contraria, es un mentiroso profesional”, manifestó la conductora.

