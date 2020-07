La ausencia de Magaly Medina en su programa hace un par de días causó mucha polémica en las redes sociales. Y es que la propia conductora aclaró que no pudo presentarse esa noche debido a una fuerte gripe que también le dio a su esposo, Alfredo Zambrano.

Sin embargo, muchos usuarios aseguraron que la ‘Urraca’ podría estar omitiendo información, deslizando el fuerte rumor que podría tener COVID-19. Uno de los personajes que también se animó a confirmar este hecho fue Janet Barboza a través de su cuenta de Twitter.

“Fuentes confiables me informan que Magaly Medina tiene COVID y que igualmente hoy hará su programa con un equipo reducido que ya tuvo la enfermedad. También me dicen que ATV envió un correo pidiendo que desalojen el canal después de las 6 pm”, escribió la popular ‘Rulitos’, quien luego de unas horas borró dicho tweet.

“Estas afirmaciones sobre el COVID en Magaly salen del mismo canal, es decir, del personal que trabaja en la empresa. Me imagino que ella se pronunciará para aclarar o desmentir. Es una enfermedad terrible que no se le desea a NADIE”, agregó.

Recordemos que la última edición de su programa, la periodista de espectáculos negó tajantemente tener dicha enfermedad. “Aquí estoy. Yo sé que la gran mayoría se ha apenado y preocupado, y sé que también muchos me han deseado lo peor. Ayer si me sentí bastante mal y me regresaron a mi casa. Estaba en mal estado y me hice el lunes una prueba rápida (del coronavirus) como casi todas las semanas me hago y salió negativo. Ahora me hice el hisopado y y esperaré los resultados en los próximos días”, manifestó.

