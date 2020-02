Magaly Medina se pronunció luego que Mónica Cabrejos filtró rumores de un supuesto video que comprometería a Melissa Klug e incluso llegó a señalar que la chalaca podría perder la custodia de sus hijos.

Durante el programa “Magaly TV la firme”, la “urraca” comentó sobre la presencia de Diego Chávarri en “El valor de la verdad”, donde contó que Jefferson Farfán lo encerró en un baño.

Según Magaly Medina, este rumor había llegado a su programa, pero decidieron no comentarlo porque no existían las pruebas: “Esta era una anécdota que por ejemplo, a nosotros nos había llegado pero no puedes contarla porque no nos consta, nunca nos constó”.

Y es que la “urraca” recordó que en televisión no se puede ser tan irresponsable de filtrar información sin verificarla: “Esto era algo que en este programa nos habían contado, pero nosotros no podemos ser como las señoras chismosas del barrio ‘me contaron, me han dicho’. Sí claro, te pueden decir, pero ¿es verdad o no es verdad? Uno no puede lanzarse así a contar cosas porque estamos en televisión, esto no es la sala de tu casa".

Pero eso no fue todo, ya que Magaly Medina cuestionó el profesionalismo de los “periodistas” que filtran información sin pruebas: "Si estás acostumbrado a ese tipo de información, ese tipo de chismorreteo barato. No pues, en televisión no se puede hacer eso, pero imagínense, enseñarle a alguien que no sabe nada absolutamente de lo que es hacer un trabajo realmente complicado, un trabajo inteligente. No me meto mejor”.

¿Qué dijo Mónica?

Días atrás, Mónica Cabrejos -quien constantemente ataca a Melissa Klug- aseguró que Jefferson Farfán tenía “pruebas" para quitarle la tenencia a Melissa Klug, pero nunca dijo de dónde había salido esta información ni dijo de qué se trataban esas supuestas imágenes.

“Fuentes cercanas aseguran que Melissa Klug aceptó el acuerdo y renunció a sus derechos como conviviente porque la defensa de Farfán había conseguido una prueba irrefutable que ponía incluso en peligro la propia tenencia de sus hijos”, dijo.

VIDEOS RECOMENDADOS

Christian Domínguez y Pamela Franco- diario Ojo

TE PUEDE INTERESAR