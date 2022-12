Durante el gobierno de Pedro Castillo, el conductor de TV, Beto Ortiz, fue uno de sus principales críticos, motivo por el que se habría vuelto enemigo del gobierno y con un pliego de denuncias en su contra, decidió irse del Perú, para no caer en prisión y hoy con el expresidente tras las rejas, regresó.

“La labor valiente es de pocos, no es fácil hablar en contra del gobierno de turno, no es fácil hablar en contra de los que tienen el poder, tú fuiste uno de los que se fajó, estuviste fuera de tu patria, de tu familia”, de esta forma y olvidando sus rivalidades anteriores, Magaly Medina recibió mediante un enlace virtual a Beto Ortiz, quien se mostró amigable por el agradecimiento de la ‘urraca’.

Al escuchar a Magaly Medina y desde su set de grabación en ‘Willax’, Beto Ortiz recibió bien el saludo y agradecimiento de la ‘urraca’ a quien le dedicó una canción celebrando su encarcelamiento: “Gracias a ti por las palabras tan generosas, los peruanos solemos ser económicos en la gratitud, yo no me puedo quejar porque en estos días, a pesar de no hacer mucha luz, la gente es muy cariñosa conmigo”.

