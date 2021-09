La periodista Magaly Medina estuvo en el programa de Andrés Hurtado y durante su participación, no pudo evitar no decirle “Chibolín”.

Andrés Hurtado, a quien no le gusta, que le digan así, le pidió a Magaly Medina que le nombre diferente y hasta le hizo la rectificación del caso.

Sin embargo, Magaly Medina le dijo a Andrés Hurtado que debe aceptar su pasado. “Perdón Andrés. No puedo pues. Uno tiene que cargar (su pasado). A mí me siguen diciendo urraca y no me molesto”.

Posteriormente, a Magaly Medina le empezó a dar una ataque de risa y le dijo que es mejor decirle “Chibolín” a como le decía ella y que no lo iba hacer por ser el aniversario de su programa. “Mira que te digo Chibolín y no otra cosa”, acotó.

Magaly Medina se presenta en el programa de Andrés Hurtado

La periodista Magaly Medina estuvo como invitada por primera vez en el programa “Porque hoy es sábado con Andrés” de Andrés Hurtado y fue presentada por todo lo alto.

Magaly Medina ingresó al set del programa de la mano de uno de los asistentes del programa y entre cruces de espada.

La periodista de “Magaly TV La Firme” se mostró sumamente sorprendida pues se dio cuenta que mientras ingresaba, estaban impresas sus mejores fotos. Además, fue recibida entre aplausos.

