La conductora Magaly Medina no dudó en responderle con todo a Tilsa Lozano, quien criticó al esposo de la periodista por incumplir la cuarentena y salir a una reunión en pleno estado de emergencia.

“¿Ahora si existe la privacidad. ¡Qué pase la mentirosa! “¿Y ahora? #Credibilidad cero”, escribió Lozano en su cuenta de Instagram donde compartió una foto de Laura Bozzo y como emoticón una “urraquita”.

Frente a ello, la popular ‘Urraca’ no dudó en arremeter contra la modelo, fiel a su estilo. “Mira mamita, a mi me pueden decir todo menos mentirosa, bastante ya hice en que pude obviar el no sacar al aire algo de mi familia, pero lo saco porque nadie tiene corona y esa persona tendrá que responder por sus actos”, comenzó diciendo la presentadora.

Asimismo, la figura de ATV le recordó a la popular ‘Tili’ cuando fue tildada como la “amante” del futbolista Juan Manuel Vargas.

“Ella fue la que ventiló todo por plata. Como ella lo hizo, para ella la privacidad tiene un precio. Ya se acuerda de los titulares de esa época, la amante que salió de las sombras. Desde cuando tiene autoridad moral para decirme lo que yo tengo que hacer en el privado de mi matrimonio”, manifestó enojada la ‘Urraca’.

“Mis trapos sucios los seguiré lavando en casa, los pocos que hay. Que pena que nunca podrá decir que fue la oficial del Loco Vargas. Tu preocúpate de tus problemas de amantes, que yo me encargo de mi matrimonio”, agregó.

