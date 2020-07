Magaly Medina no se quedó callada ante los ataques de Tilsa Lozano y le recordó el escándalo que protagonizó años atrás junto al futbolista Juan Manuel “El Loco” Vargas.

Tras llamarla “amante”, la “urraca” se refirió a un rumor que sonó años atrás sobre los amigos del jugador retirado.

“Qué feo, ¿no? (Lo que decían) los jugadores de fútbol de esa época”, comentó.

“Tuvo que reconocer, con la cara -supongo- en el piso de la vergüenza, porque hay que comerse y tragarse la dignidad para reconocer que un hombre no te oficializó porque sus compañeros, sus amigos hablaban mal de ella”, agregó.

Magaly Medina comentó que fueron Claudio Pizarro, Paolo Guerrero y Jefferson Farfán quienes convencieron a Juan Manuel Vargas de no confirmar su romance con la ex Vengadora.

“O sea, el hombre no tuvo los pantalones suficientes para zurrarse en los amigos, zurrarse en los rumores que corrían sobre ella, y nunca la oficializó. Ella tuvo que sentarse a lloriquear en un “Valor de la verdad” y decirle al Perú entero que la relación terminó porque él nunca quiso formalizar porque los extranjeros de la selección, llámese Pizarro, llámese Farfán, llámese Guerrero, los “cuatro fantásticos”, que son líderes de la selección, siempre lo fueron; hablaban mal de ella”.

La periodista dejó entrever que lo que los futbolistas hablaban era tan negativo que no lo iba a decir en TV: ”Y eso que como ese chisme lo sabe más de medio Perú, yo no te voy a decir ahora por consideración qué es lo que hablaban de ti, qué es lo que le decían a Vargas para que no te formalice, cosa que él siguió al pie de la letra”.

Y es que según la “urraca”, los mencionados jugadores decían al “Loco” que Tilsa Lozano no era una mujer para “oficializar”:

“Decían, machistas ellos, que había algún tipo de mujer a la que nunca se podía oficializar. Era bravísimo, mi solidaridad contigo como mujer porque un hombre machista no puede nunca referirse así a una mujer”.

