Toño Centella y Johanna Rodríguez estuvieron enlazados con el programa de Magaly Medina para brindar cada uno su versión de los hechos, tras la fuerte acusación por infidelidad que hizo el cantante contra su aún esposa y un músico de la orquesta salsera Zaperoko.

Y es que el artista comprobó recientemente que su mujer y el joven músico de 17 años se hablaban durante la madrugada. “Se veían por una aplicación llamada Zoom a las 2 de la mañana”, contó.

“Pero ya que te importa, eso es doloroso para ti. No te parece masoquista estar mirando lo que ella conversaba con la hermana del Zaperoko, con el Zaperoko, con la mamá... es perturbador, eso no está bien, no estás bien de la cabeza. Tú tienes que curarte en tu salud mental y estar tranquilo, tienes que cerrar un capítulo de tu vida”, manifestó indignada la popular ‘Urraca’.

Por su parte, Johana no se quedó callada y se defendió frente a los diversos ataques. “Lo que él quiere es que no le quite su dinero y eso piensa que voy a hacer, pero le vuelvo a repetir que no quiero nada. No te he pedido que me devuelvas mis cosas personales, mi carro, no te he pedido nada, quédate con tu casa, con todo, pero no me molestes”, expresó tajantemente.

Asimismo, la periodista de ATV aseguró que Toño Centella salía a hablar frente a las cámaras por ‘la herida de la traición'. “Tú lo que quieres es responder a tu ego de macho herido y quieres tu orgullo, desenmascararla y mostrar pruebas que ella te fue infiel. Toño, yo te digo algo como una mujer que no nació ayer. Cuando una mujer toma una decisión, ya fuiste Toño”, finalizó diciendo Medina.

