¿Una indirecta? Magaly Medina decidió pronunciarse nuevamente sobre el término de su matrimonio con Alfredo Zambrano. Y es que la conductora se refirió estrictamente a las declaraciones de Rodrigo González, quien dejó entrever que la periodista “aparentaba felicidad” con su esposo en redes sociales.

“Quienes nos conocen de cerca, que forman parte de nuestros amigos cercanos, pueden dar fe de la maravillosa pareja que hemos sido. Hemos tenido una bellísima historia de amor que siempre vivirá en mi corazón y recuerdos”, comenzó diciendo.

“Sólo mis amigos pueden explicarlo, pero no lo van a hacer. El resto no me importa, mi grupo cercano sabe. Creo que mi público se merece esta aclaración”, agregó.

En ese sentido, la popular ‘Urraca’ mencionó que si en algún momento se siente triste y necesita llorar, pues lo hará con sus verdaderos y cercanos amigos, los cuales no forman parte de la televisión. ¿Será una indirecta para ‘Peluchín’?.

“La vida real no es como las telenovelas. No tienen los finales felices. No siempre es así, la vida real me ha enseñado, a mí particularmente que no vivo dentro de una película. Especulan porque quieren verme llorando, pero no lo haré, el día que lo haga lo haré con mis amigos cercanos, no lo voy a hacer con ninguno de los que están en televisión, no son mi paño de lágrimas”, expresó.

TE PUEDE INTERESAR