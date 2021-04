¡Fuertes declaraciones! Magaly Medina decidió tomarse unos minutos de su programa para volver a referirse al término de su matrimonio con Alfredo Zambrano. Y es que la conductora mencionó que todo lo que mostró en sus redes sociales con su aún esposo fue “muy real y espontáneo”.

“Hay algo que creo estoy en deuda con el público que me sigue día a día y con mis fieles seguidores de redes sociales. Me preguntan si todo este término de mi relación matrimonial, todo lo que hemos visto, porque siempre hay voces que se ponen a especular: ‘que Magaly todo lo que vendió fue pura fantasía, pura ilusión, era mentira’. No soy actriz, no sé actuar”, comenzó diciendo.

“Todo lo que ustedes vieron en mis redes sociales, porque abrí las puertas de mi cada y mi vida personal, porque me provocó... No tengo por qué fingir, lo que ustedes vieron era espontáneo. Mi esposo tampoco es actor, ahí no se montaba una ficción. Las miradas, besos, abrazos, el amor, todo lo que ustedes vieron era totalmente real, nada impostado”, agregó.

En ese sentido, la popular ‘Urraca’ también mencionó que las únicas personas que conocen los verdaderos motivos de su separación con el notario, son sus amigos cercanos, los cuales no pertenecen a la televisión.

“Quienes nos conocen de cerca, que forman parte de nuestros amigos cercanos, pueden dar fe de la maravillosa pareja que hemos sido. Hemos tenido una bellísima historia de amor que siempre vivirá en mi corazón y recuerdos”, expresó.

