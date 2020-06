En esta semana, Magaly Medina ha sido cuestionada en Twitter por no haberse escandalizado cuando se enteró - durante una entrevista en vivo - que Renzo Costa comenzó a salir con Brunella Horna cuando ella era menor de edad.

Y es que lo usuarios le recordaron su postura frente al caso Andrés Wiese y las denuncias de acoso sexual en su contra.

“Esa Magaly indignada por la niña que Wiese le escribió. Pero no se indignaba por su amigos Renzo Costa cuando estaba con Brunella desde los 15″, le reprochó una persona en Twitter.

Tantofue la crítica que la ‘urraca’ respondió: “Pregúntale a los padres de Brunella. Ellos eran sus guardas legales, no yo. Esa relación tengo entendido tenia la bendición de los papás. No soy nana de nadie”

Ante la respuesta de Magaly, los usuarios comenzaron a viralizar un video que data de 2015, cuando Brunella Horna y Renzo Costa mantenían una relación sentimental y fueron al set de Magaly Medina. En este entonces, la periodista realizaba entrevistas en Latina.

En la entrevista, Brunella Horna revela que comenzó a salir con Renzo Costa cuando “era tiernita”.

“Tenía 16 años cuando lo conocí (...) él me mintió en su edad, él me dijo que tenía 35 años”, indica la joven empresaria.

“Él me mintió en su edad, me dijo que tenía 35 (...) Yo le dije mi edad siempre, a mí no me gusta mentir (...) Lo que pasa es que comenzamos a hablar por Facebook, me pareció un chico super bueno, sabía muy poco de él”.

“Cada vez que te pones más viejo te gustan más crías”, le dijo Magaly Medina a Renzo Costa entre bromas.

“Renzo fue mi primer enamorado y me trajo a Lima. Él me enseñó cosas buenas”, agregó Brunella Horna.

