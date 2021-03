Magaly Medina utilizó unos minutos de su programa para responder a los ataques del cantante Toño Centella quién días atrás aseguro que está cansando de los calificativos de la ‘Urraca’ tras presuntamente haberse reconciliado con su esposa Johana Rodríguez.

“No me da la gana de dejar a la farándula en paz, nunca me ha dado la gana de hacerlo porque además eres muy mal educado y creo si estas incumpliendo las normas siendo un personaje conocido, entonces atente a las consecuencias. Yo lo único que hago es poner las desobediencias de este señor”, indicó la conductora de Magaly TV: La Firme.

“Yo jamás he dicho que eres cachudo, acá nunca hemos utilizado ese apelativo. Aquí quién nos vino a contar que era cachudo fuiste tú. Tú nos llamaste para contarnos tu drama personal y decirnos que sigamos a tu esposa porque pensabas que si te estaba poniendo los cachos. Esa suerte de decirte cachudo no está en mi lenguaje (...) Finalmente soy una dama alturada y que cuando critica, criticó hasta ahí, no me meto con cosas personales”, agregó.

Cabe indicar que Johana Rodríguez, aún esposa de Toño Centella, utilizó sus redes sociales para charlar un momento con sus seguidores mediante la dinámica de preguntas y respuestas. Sin embargo, grande fue la sorpresa de los usuarios cuando la mujer negó tajantemente haber retomado su relación sentimental con el cantante.

