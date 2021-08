¡Fuerte y claro! Magaly Medina no se quedó callada y le respondió a Aída Martínez, quien la tildó de “ignorante e hipócrita” en sus redes sociales al referirse a la depresión en uno de sus últimos programas.

“Se ha victimizado en sus redes sociales, porque le encanta renegar, insultar, meterse un tete a tete con la gente que la critica. Yo detesto a las personas que andan buscando la lástima ajena, para nada me es empática una mujer que busca la aprobación de la gente”, comenzó diciendo la conductora.

“Nunca he utilizado mis enfermedades o condiciones físicas para ganar un sentimiento de alguien. Yo no soy quién para decir si alguien tiene depresión o no, mi querida ignorante, eso lo determinan los psiquiatras”, agregó.

En ese sentido, la popular ‘Urraca’ le recordó a la modelo sobre su “depresión post-parto” cuando fue captada en una fiesta junto a su bebita recién nacida y en plena pandemia.

“Ella dijo tener depresión post-parto, pero esa condición no le impidió llevar a su bebé a una fiesta en un restaurante donde todo el mundo tomaba, fumaba... Esas actitudes le generan críticas. Si eso le estresa, eso es su problema, porque ella ha hecho de su vida un circo”, expresó.

“Yo solamente hablo de ti cuando te lo mereces, todavía te hacemos un favor, porque andas perdida en tus redes sociales (...) Frustrada la mujer, no le gusta el marido que tiene, no pasó de ser amiga de gente famosa, pero me parece terrible que tenga que meter la depresión para victimizarse”, finalizó.

