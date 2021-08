¡Fuertes declaraciones! Aída Martínez no se calló nada y arremetió contra Magaly Medina, a quien tildó de “ignorante” por haber comentado sobre la depresión en la última edición de su programa.

“Así que tratas de ignorantes a las personas que no entienden de depresión, entonces tú eres una. Eres la más hipócrita de la televisión. Porque cuando yo conté que estaba teniendo una depresión post parto, tú no me apoyaste, me denigraste y me dijiste que me hago la víctima”, comenzó diciendo mediante sus historias de Instagram.

“Señora, entonces practica lo que predicas, usa esas palabras para todas las mujeres que hemos tenido depresión. Te voy a llamar ignorante de la depresión, porque eres contraproducente. La gente se da cuenta como quieres tratar como marionetas a todos”, agregó bastante molesta.

En ese sentido, la modelo arequipeña le pidió a sus seguidores que dejen de consumir ‘televisión basura’, haciendo referencia al programa de la popular ‘Urraca’.

“Yo no sé cómo pueden seguir consumiendo esa mie***. A mi me hizo mie*** esta mujer, que bestia todo lo que hace para ganar rating, porque ella gana dinero con esto”, expresó.

“Yo quiero desenmascararla. Vengo con todos mis ovarios bien puestos para desenmascararla. No entiendo cómo gente por un poco de dinero, fama, están dispuestos a tirar su reputación al piso e ir y sentarse en ese programa”, finalizó diciendo Aída Martínez.

TE PUEDE INTERESAR