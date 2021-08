La modelo Aída Martínez quiere recuperar su figura de antes, por eso viene sometiéndose a varios tratamientos para reducir la barriga, así lo ha dejado evidenciado en sus redes sociales.

La influencer ariqueña compartió varios videos del masaje reductor de grasa al que se sometió. En las imágenes se puede apreciar a Aída entrando a la clínica junto a su pequeña hija.

Pero lo que llamó la atención de sus seguidores es que horas después la modelo posteó otro clip en su cuenta de Instagram donde se le ve comiendo un rico pollo a la brasa con papas fritas.

Como se recuerda, Aída Martínez fue blanco de las críticas por como cría a su bebé de 4 meses. La influencer confesó que fue a tacada a través de las redes sociales por unas imágenes que compartió donde se la veía con su pequeña en una fiesta, en medio de un ambiente cerrado.

Ante esto, la modelo expresó su fastidio por los constantes mensajes que recibe cuestionando su maternidad, por ello, decidió responde con un contundente mensaje: “Yo hago lo que me da la gana y punto, crío a mi manera y punto porque no les parece una cosa ni la otra, no entiendo. Decídanse, pues, señoras, por favor, igual, bloqueadas están todas”, comentó en su red social muy indignada.

