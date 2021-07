La modelo Aída Martínez compartió con sus miles de seguidores que su salud física y mental no se encuentra en el mejor momento. Según ella, las críticas que recibe a diario, el estrés postparto y una dieta inadecuada la han llevado al borde del colapso.

A través de sus historias de Instagram, la influencer informó que los resultados médicos que le hicieron hace días no fueron favorables. “Tengo sobrepeso. Mi colesterol colapsó, mis riñones colapsaron”, detalló preocupada.

Sobre esto, Martínez explicó que estos males se deben al exceso de postres que ha estado consumiendo en los últimos meses, ya que muchos emprendedores le envían productos para difundir su negocio a través de sus redes.

Sin embargo, la controversial modelo agregó que los insultos que recibe a diario tras ser captada en una fiesta con su bebé de cuatro meses en brazos también son parte del problema.

“Por supuesto que me afecta, no muestro mi vulnerabilidad en las redes porque no quiero que me vean llorando, no quiero mostrar ese lado de mí. Pero ahora las cosas han cambiado, estoy pasando una etapa postparto”, expresó.

Por ese motivo, pidió a los internautas que no la critiquen más en sus redes, ni tampoco que comenten sus publicaciones solo con insultos hacia su persona, pues deterioran su estabilidad emocional.

“Somos humanos, las cosas nos duelen. Yo que me creía la más fuerte y colapsé. Lo que no deben hacer es entrar a las redes de las personas y atacar con todo porque hacen daño (...) Si no te gusta, no me sigas”, concluyó.

