La integrante de ‘Reinas del Show’, Leslie Moscoso, estuvo como invitada en ‘América Hoy’, donde no dudó en responderle a Allison Pastor, quien aseguró que su pelea con la sobrina de Ernesto Pimentel fue ‘todo un show’. “Me da risa, porque yo no tendría por qué armar algún tipo de show, porque primero, agradezco la oportunidad a GV Producciones, y no voy a desperdiciarla peleándome con alguien. Eso si, si siento que alguien me mira mal, yo no me voy a quedar callada”, expresó. (Video: América TV)