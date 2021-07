¡No se quedó callada! Aída Martínez se encuentra en el ojo de la tormenta pública tras la difusión que hizo el programa de Magaly Medina, donde se le ve a la modelo de juerga con su bebé de tan solo cuatro meses de nacida.

Y es que en dichas imágenes se logra ver a varias personas tomando alcohol y bailando en un ambiente pequeño, cerrado y con música a todo volumen, incumpliendo todos los protocolos de bioseguridad para evitar contagios de COVID-19.

Sin embargo, la popular ‘Characata’ rompió su silencio y, muy fiel a su estilo, se defendió y pidió a los diversos usuarios que no se metan en la crianza que le da a su pequeña Arielita.

“Realmente me cuesta entender a esta sociedad que está de cabeza y es doble moral. Siempre critican a las mamás por el hecho de que dejen a sus bebés en casa con las nanas y no los lleven con ellos, dicen: ‘para qué traes un hijo al mundo si no vas a cargar con el para todos lados’”, comenzó diciendo en sus historias de Instagram.

“Y una que carga a todos lados con su hija, en mi caso porque yo me la llevo hasta el baño, dicen: ‘cómo la vas a llevar a esos lugares, que pobre bebé, que esos ambientes son para adultos... A mí no me jod*** mamitas por favor. Yo hago lo que me da la gana y punto, yo crío a mi manera y punto”, agregó muy molesta.

TE PUEDE INTERESAR