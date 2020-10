Magaly Medina arremetió contra los chicos reality Luciana Fuster y Mario Irivarren por cuestionarla respecto al caso de Sheyla Rojas.

Y es que desde la cabina de la radio en la que trabajan, Luciana Fuster y Mario Irivarren se metieron en el papel de comunicadores y criticaron duramente el trabajo de la “urraca”.

“La huequita esta de Luciana Fuster hace muy bien sus TikToks, también le va bien en esta cuestión de amores, de salir con un novio y luego salir con el mejor amigo de tu novio”, comentó Magaly Medina en su programa.

La “urraca” no se quedó callada y prosiguió: “¿Qué le decimos a esta chiquita? (...) Que vaya a hablar así cuando está con sus patitas, con sus chiquitas de la misma edad, desneuronaditas como ella, que solo piensan en ‘cómo me veo, en mi peinado, en mi nuevo novio’. Las frivolidades que están acostumbradas a hacer porque la mente no les da para nada”.

“¿Quién es esta nueva calabacita del medio que ni siquiera sabe decir dos palabras juntas la pobrecita?”, cuestionó la periodista.

VIDEOS RECOMENDADOS

Rodrigo González advierte a Yahaira Plasencia tras nuevo retoque en los labios

Yahaira Plasencia: Rodrigo González le advierte tras ver su nuevo “retoquito” en los labios-ojo

TE PUEDE INTERESAR