Magaly Medina desató toda su furia contra Tilsa Lozano luego que esta la acusó de ser “mentirosa” por las imágenes de su esposo, el notario Alfredo Zambrano, en el cumpleaños de un amigo a pocos días del fin de la cuarentena.

Durante su programa, la “urraca” recordó la participación de Tilsa Lozano en “El valor de la verdad” y aseguró que para ella la privacidad tiene un precio: “Ella ventiló todo y encima por plata. Yo no tengo esa costumbre, yo no voy a ir ni iría nunca a un “Valor de la verdad”, cosa que la Tili sí lo hizo. O sea, para ella la privacidad tiene un precio, para mí no tiene precio”.

Asimismo, Magaly Medina llamó “amante” a la ex Vengadora y afirmó que no tiene “autoridad moral” para criticarla.

“Acuérdese, señorita amante, de cuando acá usted tiene autoridad moral para venirme a decir a mí lo que yo como esposa voy a hacer al interior de mi matrimonio. Yo te paso (las imágenes de su esposo) porque de acá nadie se salva, lo demás no tengo por qué darle explicaciones, menos a una Tilsa ni a cualquier bataclana que aparece por ahí diciendo lo que yo tengo que hacer”, expresó.

Pero eso no fue todo, ya que Magaly Medina recordó que Tilsa Lozano nunca fue ‘oficializada’ por Juan Manuel Vargas.

“Tú encárgate de tus problemas de amante, que yo me encargo de mis problemas de esposa. Hay una diferencia ¿no? Ya estoy bien chusca yo ‘ay, porque yo soy la esposa’. Bueno, es un título, sí pues, pero hay algunos hombres que se sienten orgullosos de algunas mujeres y hay algunos hombres que no se sienten orgullosos de oficializar a algún tipo de mujeres”.

