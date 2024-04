Magaly Medina tuvo buenos comentarios hacia Jefferson Farfán, luego de que el exfutbolista reconociera que le fueron infiel en el pasado.

La pelirroja opinó sobre las declaraciones que dio la ‘Foquita’ en una entrevista que le hizo Natalie Vértiz para el programa ‘Estás en Todas’.

“ Farfán terminó reconociendo que él no tiene autoridad moral para decirle a su tío Guadalupe que lo adornaron. Es la primera vez que Farfán públicamente reconoce que a él le pusieron los cachos (...) Por lo menos reconoce (...) Si a él también, la Yaha (Yahaira Plasencia) lo adornó ”, manifestó la ‘Urraca’.

“ ¿Cómo será que quiere dar a conocer el canal de Youtube, que ya no le intimida para nada las preguntas personales e íntimas. Creo que se ha dado cuenta que es mejor burlarse de uno mismo y así uno queda mejor con el público ”, agregó.

Jefferson Farfán no tendría problemas en saludar a Yahaira Plasencia

Jefferson Farfán dio una entrevista este sábado para ‘Estás en Todas’ y le preguntaron sobre su expareja Yahaira Plasencia, con quien tuvo una polémica relación años atrás.

Natalie Vértiz decidió consultarle a la ‘Foquita’ si no tendría problema en saludar a la cantante en caso se encuentre con ella en alguna ocasión.

“No tengo ningún problema, mi mamá siempre me enseñó la educación, siempre ‘hola y chau’, no tendría ningún problema”, expresó Jefferson Farfán.

Te puede interesar