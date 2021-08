¡Fiel a su estilo! Magaly Medina no se calló nada y aseguró que no tiene nada que envidiarle a su “enemiga” televisiva, Gisela Valcárcel, luego de los comentarios de Tilsa Lozano, quien señaló que la ‘Señito’ era la ‘Reina de la televisión peruana’.

Y es que la popular ‘Urraca’ tomó con bastante humor las declaraciones de la exvengadora. “Ella vive en el pasado, desde hace mucho ya no hay reinas en la televisión. Si hubiera respondido a su ‘patería’ de otra forma, pensaría diferente”, comenzó diciendo.

En ese sentido, la conductora de ATV comentó que ella se encuentra muy feliz y tranquila con todo lo que ha venido logrando, tanto en su carrera televisiva, como en su vida personal.

“¡Ay, no! ¿Cómo se te ocurre? ¿Qué cosa podría envidiarle a Gisela?, ¿Qué cosa tiene ella que yo no tengo? Realmente sus cantinfladas, sus metidas de pata, sus burradas... No le envidio absolutamente nada y si hablamos del físico, menos. Estoy muy contenta con lo que soy y lo que he logrado en la vida. Felizmente no ando acumulando rencores ni sentimientos de ese tipo”, expresó para Trome.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO