Este viernes 22 de abril, Magaly Medina se tomó unos minutos de sus programa ‘Magaly TV, La Firme’ para negar que siente envidia por la salsera Yahaira Plasencia, como dejo entrever Christian Domínguez en ‘América Hoy’.

El cumbiambero aconsejó a la ‘reina del totó' a que no haga caso a las críticas y las personas que “no quieren verla triunfar”, comentario que sería una indirecta para la ‘urraca’, quien no se quedó callada y respondió fuertemente.

“Acá se celebra el talento, pero no hay que ser sobones, no hay que encumbrar a alguien que todavía no tiene la voz. Es la primera vez que esta chica canta en un certamen internacional con su propia voz, canta en vivo. Toda la vida hace playback y cuando canta con su orquesta se apoya en los coros y lo único que sabe es mover el totó”, manifestó Magaly Medina durante su programa de ATV.

“Así que aquí no hay envidia de ningún tipo porque yo cantante nunca he querido ser, así que yo no puedo envidiar a nadie. Envidio de buena fe a la gente que tiene ese talento, porque a mí me hubiera gustado tenerlo, no lo tengo, tengo otros talentos que aprecio y sé en qué soy buena”, puntualizó.

