Magaly Medina decidió pronunciarse sobre las últimas declaraciones de Josimar en sus redes sociales, quien se defendió y aseguró que no dejó en mal estado la casa que habitada en Casuarinas.

“Como viva ahora él ahora a su casa de la playa donde se ha mudado, es cuestión de él. Acá nosotros no hemos criticado que sea alquilado, acá lo central del asunto es que dejaste la casa en ese estado, que no le avisaste a nadie y que tienes una deuda de 8.000 soles”, comenzó diciendo la conductora.

Asimismo, la popular ‘Urraca’ comentó que si el salsero tomó la decisión de vivir en una zona exclusiva y demandante en cuanto a dinero, debió tener ahorros para poder cubrir lo básico.

“Él se ha ido y no la ha dicho a los dueños. ¿Por qué no les has entregado la llave en las manos? Así que ellos como dueños ya se podían haber encargado del mantenimiento. Eso es horrible, eso no se hace (...) Si uno quiere vivir en una zona cara y no solo aparentar que tenemos dinero, hay que tener un back up suficiente para pagar y cumplir”, finalizó diciendo.

TE PUEDE INTERESAR