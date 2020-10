Magaly Medina no tuvo reparos en referirse al nuevo romance que ha nacido entre Alejandra Baigorria y Said Palao hace algunos meses. Y es que para la popular ‘Urraca', la ‘Rubia de Gamarra’ no quiere tener una relación seria con su compañero de equipo.

Recordemos que ninguno de los competidores de “Esto es Guerra” ha decidido oficializar dicha relación. “No le da el espíritu para decir es mi novio, sólo ha dicho que lo quiere mucho, claro, como quieres un pedazo de panetón, como quieres un chocolate de vez en cuando, yo a mis mascotas las quiero más porque las amo", expresó.

La periodista aseguró que el popular ‘Samurai’ solo sería un ‘antojito’ para la empresaria. “Tú quieres un par de zapatos, quieres una nueva casaca, un carro, así lo quiere, como un objeto más de las cosas que la hacen sentir cómoda. No hay que presionarla, hay que dejarla que vive su entremés, su antojito”, manifestó entre risas la conductora.

“¿Los hombres no hacen eso cuando terminan una relación? ¿No tienen varios antojitos antes de que encuentren su oficial? Antes de que se comprometa y quiera la casa con el perrito. Cuento de hadas no existe, es más realista, no lo oficiales, a veces los hombres sirven como una buena compañía de vez en cuando”, finalizó diciendo.

TE PUEDE INTERESAR