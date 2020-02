Magaly Medina explicó su posición sobre las infidelidades y contó que no podría perdonar escándalos como los que han protagonizado algunos futbolistas casados en las últimas semanas.

“¿Perdonarías una infidelidad?”, le preguntaron en uno de sus videos de YouTube. La ‘urraca’ explicó que si el ‘affaire’ se dio cuando no eran pareja, no tendría por qué molestarse: “Si no la he visto, si no me lo han hecho en mi época, si no ha sido cuando ha estado conmigo, sí claro. Si no ha sido en mi año, no me ha hecho daño”.

No obstante, Magaly Medina comentó que si descubre a su pareja siendo infiel, no podría perdonar: “Yo soy una persona bien leal, exijo lealtad. Todo el mundo dice que habría que ponerse en los zapatos de, cómo se dieron los hechos. Uno no puede decir de esta agua no beberé porque no sabes cómo te vas a poner. Pero si por ejemplo, veo que mi esposo se fue a un catamarán con una amiga y la está besuqueando ahí, discúlpame pero me está recontra faltando el respeto”.

Y es que según la periodista, la vida no es para sufrirla al lado de parejas infieles. “Demasiado para mi amor propio, no podría. La vida es tan sencilla, tan rica de ser vivida, por qué vamos a estar sufriendo. Si ese hombre te fue infiel, pues ya no te quiere”, indicó.

