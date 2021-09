La periodista Magaly Medina pidió a las hijas de Andrés Hurtado, Josetty y Génnesis Hurtado, que dejen de regalarle cosas cada vez que llegan de los Estados Unidos.

Y es que el último sábado, tras el programa “Porque hoy es sábado con Andrés”, Josetty y Génnesis Hurtado sorprendieron a Magaly Medina con regalos de la exclusiva marca Christian Louboutin.

A través de Instagram, Magaly Medina les agradeció: “Este perfume, zapatos y cartera a juego de la marca Louboutin son regalos que anoche me abochornaron”.

Sin embargo, la periodista les aclaró que les tiene cariño y ellas no deben regalarle nada: “Yo sé que ustedes lo hacen con mucho cariño, pero yo quiero decirles que las notas que les hago, que los elogios que les doy son porque las aprecio y en realidad les tengo mucho cariño a ustedes y a la carrera que tienen, y además no necesitan ustedes regalarme nada, nada”.

“Las cosas que un periodista hace reconociendo algo es porque se lo merecen y no porque tengamos que recibir algo a cambio”, advirtió Magaly Medina.

En ese sentido, la ‘urraca’ pidió a las hermanas Hurtado que dejen de regalarle cosas: “Por favor, yo de verdad les pido que no me regalen, no me compren, chicas, de verdad, no lo necesitan hacer. Yo se los agradezco un montón, pero del único que no me siento abochornada cuando me regala algo, es de mi marido, de verdad. Un beso, chicas”.





Fuente: Instagram Magaly Medina

