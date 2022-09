Magaly Medina perdió los papeles en la última edición de ‘Magaly TV La Firme’ cuando enfrentó a Karelys Molina ‘Robotina’ con Yessenia Velásquez, quien se hace llamar ‘Robotina Peruana’.

“Pero la que se acostó con tu novio fuiste tú. Ella está quedando como un entremos, como un snack, como un choque y fuga” , explotó la ‘Urraca’, luego de que la joven de 23 años, amante de ‘Robotín’, se victimizara .

Al ver la actitud de Yessenia, quien no paraba de dcirle ‘cachuda’ a Karelys, Magaly continuó lanzando sus dardos: “Es la amante, es la snack, porque si hay una chica que se mete con un hombre que tiene una relación pública y se va y se cuesta con él. A ella no e importó dos pepinos que él tuviera enamorada”

Sin embargo, la ‘Robotina bamba’ no se dejó ningunear por la ‘Urraca’:

“Yo soy estudiante, Magaly, a mí no me vengas a dejar mal, estoy estudiando mi carrera de Análisis Químico y no me gusta que vengan a burlarse de mi, como Karelys lo está haciendo (...) A ella le gustan los cuernos” , se defendió.

“Te vas a la cama con el primero que te lo propone, sabiendo que tiene enamorada (...) no me gustan las chicas de moral fácil, no me gustan las runrunas, no me gustan las mujeres que sabiendo que el hombre tiene enamorada no les importa”, agregó Magaly Medina.

