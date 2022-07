Ella sabe lo que el público quiere y a sus 48 años, en el 2011, Magaly Medina decidió posar en lencería para su revista y lo hizo nada más y nada menos que al estilo Tilsa Lozano, es decir, como ‘Conejita de Play Boy’.

“He decidido hacerles un regalo a todos ustedes. Antes de que me vea bien desgastada por la vida, bastante estropeada por el tiempo, es hora de demostrar lo que uno tiene a mis bien llevados 48 años”, afirmó Magaly Medina para todos sus fans y detractores.

La ‘urraca’ en todo momento asegura que su belleza actual no es productor de una intervención quirúrgica, sin embargo, en el 2011, cuando se hizo la sesión, agradeció al doctor: “Es el año del conejo, un año cabalístico. Me convencieron de que debía mostrar lo que Dios y el cirujano me dio y que yo conservo bien con tanto sacrificio”.

