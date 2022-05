Magaly Medina: este es el inapropiado vestido que Brunella Horna usó en su boda (VIDEO)

La manera de vestir de una de las invitada a la boda de Magaly Medina generó la crítica de Rodrigo González “Peluchín”. Se trata de Brunella Horna, quien por vestirse parcialmente de blanco, hizo que no sea bien vista por el conductor de “Amor, Amor, Amor”, así como de muchas personas.

Ante ello, Magaly Medina se pronunció al respecto. ¿Qué dijo la 'urraca', pues debía ser la única de blanco durante su matrimonio con el notario Alfredo Zambrano?

Luego de ello, aseguró no haber visto a Renzo Costa ni a Bruenlla Horna, debido a la cantidad de gente. "Te juro que no tuve mucho tiempo de abrazar ni saludar a muchos de mis invitados, porque uno quiere tomarse foto con todos, pero no puedes, eran demasiados".

Magaly Medina aseguró que su boda le costó a ambos y que gastaron el dinero bien ganado. "Nadie me ha pagado un sol para estar ahí. Nada de cangue. Nos ha costado. A Alfredo y a mí nos ha costado nuestro dinero que lo hemos ganado bien y así que tenemos derecho a gastarlo y tirarlo como nos de la reverenda gana".

OJO CON ESTO:

Magaly Medina defiende su boda con garras y revela si se peleó con Beto Ortiz

Rodrigo González y Karen Schwarz se vieron las caras en la boda de Magaly Medina

Magaly Medina y Alfredo Zambrano: este es el álbum de fotos más completo de la boda del año

HAY MÁS...