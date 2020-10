La periodista Magaly Medina volvió a reaparecer con su esposo, el notario Alfredo Zambrano, y contó en una segunda parte cómo se enamoraron.

La “urraca” contó que tras recibir un regalo por Navidad de su hoy esposo, lo llamó para agradecerle y fue entonces cuando él le dijo si le podía llamar algunas veces porque él estaba construyendo su casa.

“En un momento enganchamos en la conversación, es entretenido, divertido cuando habla y me di cuenta que alistaba mi tacita de leche y estaba esperando que sonara el teléfono”, contó Magaly Medina.

Luego reveló que en ese Año Nuevo, Magaly Medina decidió irse con sus padres a Miami y él también llegó con los días a esta ciudad. “Me dijo que iba a venir a Miami y yo estaba en Miami. Yo me fui con mis papás a un crucero y me llamaba cuando desembarcábamos. No sé si estaba pegado al teléfono”.

Incluso Magaly quiso que conozca a otra chica, pero volvieron a besarse en los siguientes días en Miami. “Yo no quería iniciar una relación ni nada, entonces cuando fuimos a buscarlo, le puse a él con una chica atrás del carro y yo me fui delante con mi hermana. Luego fuimos a comer y a tomar unos tragos. Luego, cuando ya pasemos el siguiente día, hubo su chape”.

Por su parte, Alfredo Zambrano contó que en una de esas noches fueron a cenar y él quiso que se quede, sin embargo ella no aceptó a al primera. “La noche fuimos a cenar y luego de eso, quise que te quedaras conmigo y me dijiste que no, me hiciste toda una escena. Me quedé solo, triste y abandonado en el hotel”.

“Mi hermana me dijo que le parecía un buen chico, que debería intentarlo y que si no pasaba nada, next. Lo encontré en la barra del hotel y su cara era todo, se le hizo la noche. El resto es historia”, añadió la urraca.

