Magaly Medina le respondió al Colegio de Periodistas luego que “rechazaron” su comportamiento y el de Janet Barboza durante una entrevista en el programa “Magaly TV La firme”.

La “urraca” recordó que siempre se ha sabido que ella no terminó su carrera: “Como todo el Perú y balneario sabe, yo no logré lamentablemente terminar mi carrera. Dos años y medio (estudié), no terminé en el Instituto de Periodismo Bausate y Meza”.

Sin embargo, Magaly Medina señaló que aunque tuviera un título de periodismo, nunca se sumaría al Colegio de Periodistas porque no cumplen ninguna función de representar a los colegas.

“Yo le quiero decir al Colegio de Periodistas, que así tenga mi título en la mano, jamás me afiliaría porque no tiene ninguna representatividad con nosotros los periodistas. El periodismo es un oficio, se nace para esto y hay varios periodistas con título en la mano, comunicadores con título en la mano, que absolutamente no sirven para nada”, manifestó.

La “urraca” también recordó que muchos periodistas estudiaron otras cosas y finalmente terminaron trabajando en medios de comunicación: “La mayoría de periodistas que estamos en la televisión hace años, no provenimos del periodismo o de la comunicación (...) Feredico Salazar, César Hildebrandt y muchos otros, y que ni siquiera estamos colegiados”.

“Hay gente en la televisión que así tengan el cartón, no saben qué hacer”, sentenció la periodista.

