La periodista Magaly Medina fue puesta en aprietos por su amigo Rodrigo González “Peluchín” cuando este le preguntó si perdonaría una infidelidad de su esposo, el notario Alfredo Zambrano.

“Poniéndote la mano en el pecho, con años de casada, con años de convivencia. Si en algún momento te enteras que tuvo los deseos, ¿Perdonarías una infidelidad?”, le preguntó Rodrigo González “Peluchín”.

A esto, Magaly Medina respondió con un contundente no y luego añadió: “Recién tenemos 3 años de casados y no podría hablarte del futuro”.

Pero, Rodrigo González “Peluchín” añadió: “Magaly tu cuentas tu relación desde que te casaste, pero ¿y todos los demás años?”, a lo que la “urraca” imitó a Paolo Guerrero.

“Los años pasados fueron un proceso y eso ya está en el pasado. Acuérdate que a mí me pidieron matrimonio cuando estábamos separados”, dijo Magaly Medina, generando la risa incontrolable de “Peluchín”, quien respondió: “Osea que tú también tuviste tus procesos con el notario, no me tienes que contar, lo tengo muy clarito”.

Finalmente, Magaly Medina respondió cuantos años duró su proceso. “Fueron como 5 o 6 años de proceso, pero no perdonaría (una infidelidad). Es que si no te quieres comprometer, eso pasa, pero hay no me puedo quejar ahora”.

VIDEOS RECOMENDADOS

Rodrigo González criticó a Sheyla Rojas por su nueva apariencia física

Rodrigo González criticó a Sheyla Rojas por su nueva apariencia física. (Video: ATV)

TE PUEDE INTERESAR