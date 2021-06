Magaly Medina se refirió a Aldo Díaz, más conocido como ‘Apoteósico’, quién fue recientemente despedido de ‘El Artista del año’ por hablar mal de su jefa Gisela Valcárcel.

Y es que la popular ‘Urraca’ utilizó señaló que esta acción no le habría gustado nada la madre de Ethel Pozo, a quien no le tembló la mano para retirarlo del programa y colocar en su reemplazo a Jaime ‘Choca’ Mandros’.

“Este sábado, resulta que ‘Apoteósico’ ya no fue de la partida de ‘El Artista del Año’, todo por bocón y por hablar mal de su jefa y patrona, pues a la ‘Señito’ no le gustó en absoluto que dijera que gracias a él, ella habría amasado su fortuna, así que lo sacó en one, en una, sin asco, sin pedir permiso a nadie”, comenzó diciendo la conductora.

En ese sentido, la figura de ATV también mencionó como el popular ‘Apotéosico’ se habría enterado que ya no formaba parte de las filas de América TV. “Me dicen que ni siquiera lo dejaron entrar. Fue a la puerta y le dijeron: ‘Señor usted ya no trabaja en este canal, no trabaja en la productora de la señora Gisela Valcárcel. Regrésese por donde vino’... Así es, la ‘Señito’ no se casa con nadie”, finalizó.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO