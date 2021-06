¿Qué fue lo que pasó? Brunella Horna no dudó en mostrar su evidente indignación con su amiga Ivana Yturbe, quien recientemente confirmó que se encuentra esperando a su primer bebé junto a su esposo Beto Da Silva.

Y es que la empresaria se quedó bastante sorprendida cuando la modelo mencionó que aún no sabe quién sería la madrina de su bebé.

En la reciente edición del programa ‘En Boca de Todos’, la popular ‘Princesita Inca’ contó que Brunella es una de las candidatas a ser la madrina de su bebé, hecho que sorprendió a la pareja de Richard Acuña.

“Estoy indignada, Ivana ¿Cómo es posible que me mencionas como una posible madrina? Estoy alterada, me ha dolido que digas que sea una simple candidata, cuando ya me choteaste de tu matrimonio, cuando yo te organicé el matrimonio y pusiste a tu amiga Daniela”, expresó bastante molesta la rubia.

Recordemos que fue la misma Brunella Horna la que le ofreció a Ivana la casa de Richard Acuña para su boda con Beto Da Silva en Trujillo.

