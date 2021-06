La modelo Ivana Yturbe reveló que ya tiene antojos y los cambios en su cuerpo son cada vez más notorios en la semana 11 de su embarazo.

A través de Instagram, la ‘princesa inca’ comentó que tras el anuncio, su pancita se nota más: “Estoy muy feliz porque queríamos gritarlo a los cuatro vientos y por fin pudimos, es más, yo creo que mi bebito o bebita ya se dio cuenta que podía darse a notar y decidió salir”.

Asimismo, Ivana Yturbe explicó que se antoja la comida casera, sobretodo la que prepara su mamá: “Justo me dio antojo de ají de gallina, y no sé por qué estoy súper afanada pero solo con la comida de mi mamá. Si no, solo me provoca comer atún, papa y rocoto”.

“Así que aprovechando que está aquí voy a hacer que me haga mi ají de gallina, ya les muestro más tarde qué tal, de verdad que lo hace delicioso”, agregó.

La esposa de Beto da Silva señaló que el embarazo también ha ocasionado que se hinche: “Normalmente se me hinchan solo los pies, pero ahorita siento que estoy hinchada por todos lados”, concluyó.

Ivana Yturbe también compartió un tierno video mostrando su pancita y mostrándose más feliz que nunca por la próxima llegada de su hijo.

