Ivana Yturbe se presentó en el programa “En Boca de Todos” y confesó que fue muy complicado para ella poder embarazarse debido a que tenía hematomas.

“Ha sido súper complicado, yo tenía hematomas todo el tiempo, tenía que estar en reposo absoluto. No podía pararme de la cama, a mí que me encanta estar de un lado para otro, pero no podía. Con el temor anterior me cuidé sobremanera, pero al fin ya estoy de alta”, dijo emocionada la modelo.

La exchica reality reveló que tiene 11 semanas de gestación, y que la recomendación de su médico fue que no mencionara el tema públicamente; sin embargo, ella ya no quería ocultarse.

“Voy a cumplir 11 semanas. He tenido un embarazo bien complicado, mi doctor no quería que lo diga (por precuación), pero yo ya lo quería decir porque es horrible estar escondiéndote en tu casa”, comentó.

Al ser consultada sobre el sexo de su futuro bebé, Ivana indicó le gustaría que sea mujercita, aunque acepará lo que Dios le envíe. “Lo más importante es que esté bien mi bebé, pero sí Beto y yo queremos una niña. ¡Me muero!”, comentó la popular ‘Princesa inca’.

Finalmente, la joven dedicó unas emotivas palabras a su esposo por todo el apoyo que le ha brindado durante las primeras semanas de su embarazo. “La verdad es que me cambió la vida por completo, te amo mi amor, me has hecho la mujer más feliz del mundo”, añadió .

