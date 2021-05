Ivana Yturbe, esposa del futbolista Beto Da Silva, confirmó que tiene 11 semanas de gestación. “He tenido un embarazo bien complicado, el doctor no me dejaba decirlo hasta que cumpla un cierto tiempo y como ustedes saben, yo tuve una pérdida. Por fin puedo contarlo, me moría de ganas de decirlo porque es difícil estar así, escondiéndote, en tu casa, sin salir” | VIDEO: América TV