Rodrigo González y Gigi Mitre cuestionaron a la modelo Ivana Yturbe por negar su embarazo hace meses. Y es que, como se recuerda, fue el popular “Peluchín” quien aseguró a fines de febrero que la ‘princesa Inca’ estaba en la dulce espera, producto de su amor con el futbolista Beto da Silva.

Finalmente, la modelo y su esposo confirmaron el sábado 20 de mayo que están “embarazados”.

“¿Cuanto tiempo tienen de embarazo? Porque quiero saber para sumar y restar (...) me impresiona que cuando lo dijiste ella salió a desmentirte, eso me llama la atención”, dijo Gigi, conductora de ‘Amor y Fuego’.

Por su parte, Rodrigo González increpó a la modelo por no reconocer, en su momento, que estaba esperando un bebé.

“Ivanita, princesa Inca... nosotros lo sazonamos para el show, es parte del entretenimiento, eso lo aceptamos... pero ¿mentir? Nunca”, dijo, indignando Peluchín.

“El mentir, no entiendo, es como cuando te preguntan si estás con enamorado, si no lo quieres decir, mejor no dices nada (...) ella dijo que fue mentira, salió a decir en otro programa que era mentira”, comentó Gigi Mitre.

Finalmente, Rodrigo aclaró que él fue el primero en confirmar el embarazo, aunque algunos cuestionaron su credibilidad.

“No es es como lo que dijimos de Maricarmen Marín, que está faltando, que quizás, puede ser, hay rumores (de un embarazo), allí es como que puede ser... lo de Ivana lo dijimos con todas sus letras y hasta dijimos la semana de embarazo”, agregó.

Rodrigo González sobre embarazo de Ivana Yturbe

