Mario Irivarren descartó rotundamente tener planes de matrimonio con su pareja, Vania Bludau, pero un detalle llamó la atención en sus declaraciones, ya que se dieron justo después del anuncio de embarazo de su exenamorada Ivana Yturbe.

En diálogo con América Espectáculos, Mario Irivarren contó que muchos pensaron que le iba a pedir matrimonio a Vania Bludau, pero que solo se trataban de unas vacaciones con su pareja:

“Cuando me estaba yendo a Cusco una amiga, mi mejor amiga me escribió y me dijo ‘qué, vas a hacer la de Bruno (uno de sus amigos que pidió la mano en Machu Picchu) y dije no, estoy yendo de vacaciones. Pero no, no estaba en ningún plan, plan vacaciones”, señaló.

Sin embargo, lo que sorprendió fue que Mario Irivarren dijo no entender “el tema” con el matrimonio y los planes de tener familia, y destacó que tiene pocos meses de relación con Vania Bludau:

“No sé hermano, qué tema con la pedida de mano y los hijos y el matrimonio. ¡Tengo cinco meses recién con Vania! Paz, con calma, un paso a la vez, todo a su tiempo”, expresó.

De otro lado, Mario Irivarren confirmó que Vania Bludau viajará seguido a Estados Unidos: “Va a estar en ese ínterin, yendo y viniendo (...) Tiene sus cosas por allá y está viendo lo de los papeles, muy importante es lo de la nacionalidad, ya sabes”.

Fuente: América TV | Instagram Ivana Yturbe

TE PUEDE INTERESAR