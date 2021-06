¡Fuertes declaraciones! Sheyla Rojas estuvo enlazada en exclusiva con el programa “América Hoy”, donde reveló detalles inéditos de la historia de amor que hoy en día vive con su nueva pareja, quien según comenta, habría sido su fan enamorado mucho antes de conocerla.

“Yo salgo, después de la tercera invitación y mi amigo me presenta a mi novio. Él ya me seguía en Instagram y yo no sabía nada de él. Entonces como que ya estaba a la expectativa de que ‘oye, quiero conocer a esta amiga tuya’. Y pues yo en realidad sin ninguna intención de nada de lo que podía pasar, salí y de pronto me dice ‘quédate acá en México’”, comenzó contando.

“Y la verdad es que habían pasado muchas cosas complicadas y la verdad es que yo no estaba preparada anímicamente para ir a Perú. Yo siempre soy alguien que trata de ver lo positivo dentro de lo negativo, y pues dije ‘por lo menos unos días me quedo’. Y pues la verdad no me arrepiento, al principio tenía mucho miedo, ambos teníamos mucho miedo”, agregó.

Sin embargo, lo que sorprendió a propios y extraños, fue que la modelo confesó que desde un principio conoció a toda la familia de su novio. “Al día siguiente cuando yo me quedé aquí, conocí a su papá, a su mamá, a sus hermanos y eso me dio la tranquilidad. Y yo dije, ‘yo me quedo si es que también llamas a mi mamá y a mis hermanas para que puedan saber con quién estoy y que las cosas van en serio”, expresó.

Sheyla Rojas hace inesperada revelación sobre la familia de su novio

