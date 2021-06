¡No se calló nada! Rodrigo González decidió enviarle un fuerte y tajante mensaje a todos los seguidores del candidato a la presidencia, Pedro Castillo, y al líder del partido Perú Libre, Vladimir Cerrón.

“Le digo a los seguidores del señor Castillo y del señor Cerrón, que cuando necesite productor de contenidos, no voy a recurrir a ustedes. No me van a decir a mi lo que voy a decir en mi plataforma. Si no les gusta, si no quieren enterarse, si creen que eso es estar parcializado para un lado, ustedes eligen. Mi contenido es gratuito, libre para el que quiera recibirlo. En mi plataforma yo pongo lo que me salgan de los higos”, comenzó diciendo el conductor.

En ese sentido, Gigi Mitre también comentó al respecto y señaló el terror que vivieron durante su niñez y juventud, cuando el terrorismo embargaba a nuestro país.

“¿Ustedes han visto todos esos videos donde Pedro Castillo está relacionado directamente con el Movadef? ¿No ven esos congresistas electos que tienen vínculos con el terrorismo? Porque la gente dice que no tenemos memoria. Hemos tenido una infancia con el terrorismo”, dijo la presentadora de ‘Amor y Fuego’.

“Mi padre fue secuestrado dos veces por miembros del MRTA. Tuvo la construcción de hotel más de seis años parada por las amenazas que recibíamos. Llamaban a mi casa y decían: ¿con la señora Soledad González? Soledad vas a tener cuando matemos a tu marido... Esas eran llamadas diarias a mi casa. Con ese terror crecí”, finalizó diciendo ‘Peluchín’.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO