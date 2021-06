El excongresista Kenji Fujimori fue entrevistado por Jaime Bayly en el programa “7x7″ de Willax Televisión y sorprendió al revelar cómo fue su encuentro con Fidel Castro hace varios años en Cuba.

“¿Tú has conocido en persona a Pedro Castillo?”, le preguntó Jaime Bayly. “No he tenido la oportunidad de conocer a Pedro Castillo, pero he conocido a Fidel Castro en persona y sé que es un copia y pega, y es exactamente el copia y pega que quieren aplicar acá en el Perú, y eso no lo vamos a permitir, ni de a vainas”, respondió Kenji Fujimori.

El exparlamentario procedió a explicar que conoció al exdictador cubano cuando su padre, Alberto Fujimori, viajó a Cuba: “A Fidel Castro lo conozco en el año 97 justamente cuando mi padre estaba buscando una solución pacífica al problemón que se había generado en la embajada de Japón, cuando el MRTA, el grupo terrorista, toma la embajada de Japón”.

En ese tiempo, Kenji Fujimori era tan solo un adolescente, por lo que Fidel Castro ofreció que conozca La Habana. Durante el paseo, el excongresista vio con sus propios ojos la represión contra un comerciante.

“Llegamos a Cuba y estaba Fidel, mi papá ya estaba reunido con sus ministros, estaban también los ministros de Fidel. Yo tenía 16, 17 años, y Fidel le dice al seguridad ‘oye, dale un paseo al chico por La Habana’, fuimos a pasear y justo estábamos caminando por una plaza, una plaza inmensa, Plaza de la Revolución, no sé cómo le dicen, y había un señor que estaba con una mesita, así como de la acá (en el set), y estaba vendiendo moneditas a cambio de dólares. Jaime, los dos policías le tumbaron la mesa y le reventaron la cara, ¡le reventaron la cara! Así, tal cual, eso obviamente no lo podemos permitir que llegue acá a nuestro país, la privación de la libertad, no lo podemos permitir”.

Pero eso no fue todo, ya que Kenji Fujimori recordó que Fidel Castro lo invitó a comer exóticos helados con productos importados y cuestionó la “paradoja” de los comunistas.

“Ya cuando llegamos al palacio de Fidel, Fidel justo me invita un helado de vainilla. Jaime, el helado de vainilla era el más delicioso que he probado en mi vida porque (Fidel) me contaba que era justo con vainilla traída de Madagascar, o sea, tú fíjate la paradoja: mientras su población se muere de hambre, una pequeña cúpula está que disfruta de todo, de las mil maravillas. Y eso es el mensaje engañoso que ofrece el comunismo”, concluyó.

