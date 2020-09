Magaly Medina sorprendió a propios y extraños al revelar que está evaluando volver a convertirse en madre junto a su esposo, el notario Alfredo Zambrano.

Durante su programa, la “urraca” reveló que los planes empezaron luego que ambos superaron el COVID-19, pues esta enfermedad los hizo reflexionar.

“A nuestra edad es ponernos a pensar en que vamos a ser papás viejos, que vamos a llevar a hijos al nido, que vamos a tener que volver a hacer todo lo que no hemos querido hacer durante muchos años”, comentó Magaly Medina mientras entrevistaba a Beto Ortiz.

Según Magaly, no congeló sus óvulos pero podría ser madre con otro método: “Esta pandemia me ha hecho pensar a mí sobre lo mismo (tener un hijo) pese a que no tengo óvulos, me ha hecho pensar en comprar óvulos. Con mi marido estamos en eso de ‘pero vamos a volver a ir y vamos a ser papás viejos de una criatura’", contó.

