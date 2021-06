La periodista Magaly Medina expresó su preocupación por la presencia de ronderos en Lima, quienes han sido captados portando machetes. Esto fue registrado en los últimos días en la ciudad tras los resultados de la Oficina Nacional de Elecciones (ONPE) que da como virtual ganador de las Elecciones Generales de Perú 2021 al candidato de Perú Libre, Pedro Castillo.Pedro Castillo: Ronderos asustan con machetes a los ciudadanos en el Cercado de Lima

En ese sentido, la popular ‘Urraca’ pidió la intervención de la Policía Nacional y del Ministerio del Interior “y les requise todos los machetes a todas las personas que están supuestamente haciendo una marcha pacífica”.

“No es una marcha pacifica aquella que ya levanta, que ya blande una arma en sus manos. No es una marcha pacífica aquella donde la gente comienza a querer levantar un rifle... Dónde está el Ministro del Interior, todavía no hay nuevo Presidente, ellos siguen en el Gobierno, siguen en funciones.. a la par estamos viendo que hay balazos, bandas, criminales y ahora tenemos que ver que hay machetes”, acotó Magaly.

Medina Vela también resaltó que estos ronderos han sido hospedados en los mejores hoteles de Lima y que hay empresarios que quiere ganarse la simpatía de ”quién ya se está proclamando como nuestro presidente que hay que sobonearlo”.

“Estos señores con machetes han venido a hospedarse a los mejores hoteles de la ciudad. Ellos han venido en buses camas. Esos buses ahora están en los alrededores de los hoteles Sheraton y Los Delfines. No, ellos no han venido caminado, no han venido en sus camiones, ni en sus tractores”, agregó.

